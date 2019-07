NC-Gebäude Nürtingen: Was kommt nach dem Hauber?

02.07.2019, — E-Mail verschicken

Nach Schließung des Kaufhauses: NC-Gebäude soll generalsaniert mit neuem Konzept wieder eröffnen - Termin noch nicht fest

Im Dezember 2017 wurde bekannt, dass das alteingesessene Traditionskaufhaus Hauber im NC-Gebäude in der Nürtinger Innenstadt seine Pforten schließt. Die Nanz-Gruppe aus Stuttgart übernahm das Gebäude komplett, um dort ein modernes Einkaufszentrum entstehen zu lassen.

Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN (jog). Über 40 Mitarbeiter verloren durch die Schließung des Kaufhauses ihren Job und auch der ehemalige Geschätsführer Joerg Hauber begab sich in den verfrühten Ruhestand. Leicht gefallen sei ihm die Entscheidung nicht, so Hauber, aber Brandschutzbestimmungen machten teure Investitionen in das Gebäude aus den 1970er Jahren notwendig. Diese Maßnahmen bei laufendem Betrieb umzusetzten, sei nicht möglich. Auch die erfolglose, jahrelange Suche nach einem Nachfolger sei mit ein Grund für die Entscheidung gewesen, den Betrieb ganz einzustellen. Die Nanz-Gruppe als neuer Besitzer des NC-Gebäudes kündigte an, nach der Sanierung mit einem neuen Konzept wieder zu eröffnen. Erste Prognosen sprachen von Ende 2019, mittlerweile rechnet man eher mit einem Eröffnungstermin 2021. Hier im Artikel finden Sie Verweise und Infos zum Fortschritt der Sanierungsarbeiten, möglichen neuen Mietern und dem aktuellen Stand im NC-Gebäude in Nürtingen.

29. Juni 2019: Interesse bestätigt

Der Eröffnungstermin für das neue NC-Gebäude in Nürtingen liegt wohl erst im Jahr 2021 schätzt der zuständige Projektleiter. Die Wiedereröffnung des ehemaligen Kaufhauses Hauber mit neuen Mietern gestaltet sich offenbar langwieriger als zunächst gedacht. Insgesamt sind sechs Geschäfte geplant. Eine bekannte Marke hat indes bereits Interesse bestätigt. Aktuelle Informationen zum Planungsstand und möglichen Mietern finden Sie im Artikel "Wie geht es weiter im NC-Gebäude in Nürtingen?" vom 29. Juni 2019.

6. März 2019: Neueröffnung verschiebt sich

Die Wiedereröffnung des NC in Nürtingen wird voraussichtlich erst Ende

2020 sein. Auch bei den Namen der künftigen Mieter in dem Einkaufszentrum

hält sich Florian Nanz, Geschäftsführer für den Immobilien-Bereich

der Stuttgarter Nanz-Gruppe, noch bedeckt. Mit drei großen Mietern sei

man im Prinzip handelseinig, es fehle allerdings noch die Unterschrift. Auch ein Gastronomiebetrieb soll nach dem Umbau einziehen. Die Wiedereröffnung des NC in Nürtingen wird voraussichtlich allerdings erst Ende 2020 sein. Mehr zu den Planungen und möglichen neuen Mietern im NC-Gebäude in Nürtingen lesen Sie im Artikel "NC-Eröffnung wohl erst Ende 2020" vom 6. März 2019.

21. Juli 2018: Das Ende einer Institution

Das Kaufhaus Hauber hat nur noch eine Woche geöffnet, es ist das Ende einer Institution im Nürtinger Einzelhandel. Der Räumungsverkauf geht nun in die Schlussphase. Am kommenden Samstag, 28. Juli 2018, schließt das Nürtinger Traditionsgeschäft endgültig seine Pforten. Lesen Sie mehr zur letzten Woche und dem Ausverkauf im Traidtionskaufhaus und auch zu den Planungen der Nanz-Gruppe für das Gebäude im Artikel "Jetzt wird es ernst" vom 21. Juli 2018.

22. Dezember 2017: Kaufhaus Hauber schließt

Der Handel in der Nürtinger Innenstadt steht vor einem großen Einschnitt:

Das Kaufhaus Hauber im NC wird schließen. Wie Geschäftsführer und Inhaber Joerg Hauber berichtet, soll an der Stelle ein modernes Einkaufszentrum entstehen. Er selbst wird den Geschäftsbetrieb mit über 40 Mitarbeitern allerdings einstellen. Die Nanz-Gruppe will das Gebäude generalsanieren und mit neuem Konzept wiedereröffnen – allerdings wohl erst Ende 2019. Lesen Sie alles Wichtige zur Schließung und den Plänen für das NC-Gebäude in Nürtingen im Artikel "Kaufhaus Hauber schließt seine Pforten" vom 22. Dezember 2019.