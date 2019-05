228 Kandidaten für 32 Sitze im Nürtinger Rathaus

Kommunalwahl 2019: Von den 307 Kommunalpolitikern in den 20 Orten rund um die Hölderlinstadt wollen nur 62 nicht wiedergewählt werden

Am Sonntag ist Superwahltag. Neben den Europaabgeordneten, den Regionalräten und den Kreisräten können auch wieder neue Gemeinderäte gewählt werden. Von den amtierenden Kommunalpolitikern tritt der größte Teil ein weiteres Mal an. In den 20 Gemeinden rund um Nürtingen sind 307 Sitze zu besetzen, von denen nur 62 definitiv neu vergeben werden.

Im Sitzungssaal in Erkenbrechtsweiler müssen mindestens sechs von zehn Stühlen neu besetzt werden. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. In fast allen Gemeinden stellen sich die meisten der amtierenden Gemeinderäte erneut zur Wahl. Große Veränderungen in der Zusammensetzung des Gremiums vorprogrammiert sind nur in Erkenbrechtsweiler, wo sechs der zehn Räte nicht mehr antreten, in Schlaitdorf, wo sich die Hälfte der Gemeinderäte nicht mehr zur Wahl stellen, und in Neckartailfingen, wo zwingend sechs der 14 Sitze neu besetzt werden müssen. In Beuren und Altenriet hingegen treten alle Amtsträger wieder an – was natürlich nicht bedeuten muss, dass auch alle wiedergewählt werden.