Wenn Corona den Betrieb lahmlegt

10.03.2020 05:30, Von Philip Sandrock

Nach zwei Corona-Fällen schloss die Zizishäuser Firma Kadia für zwei Tage den Betrieb – 35 Mitarbeiter sind in Quarantäne

NT-ZIZISHAUSEN. Bei Kadia in Zizishausen blieben am vergangenen Donnerstag und Freitag die Mitarbeiter zu Hause. Zwei Angestellte des Unternehmens hatten sich mit den Corona-Virus infiziert. Das Unternehmen reagierte sofort und erarbeitete einen Krisenplan. Transparenz und Information sollen dabei im Vordergrund stehen, so Geschäftsführer Henning Klein.

„Wir waren erst mal sprachlos, als wir von dem Corona-Fall erfuhren“, sagt Kadia-Geschäftsführer Henning Klein. Als bekannt wurde, dass sich ein Mitarbeiter im Skiurlaub in der Lombardei mit dem Virus infiziert hatte, habe sofort gehandelt werden müssen. Insgesamt sei in der vergangenen Woche das Virus bei zwei Mitarbeitern nachgewiesen worden. Seitdem arbeite man mit Hochdruck daran, die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen. „Wir haben sofort in sehr guter Zusammenarbeit mit den Ärzten des Gesundheitsamts Maßnahmen zur Infektionsbegrenzung weiterer Mitarbeiter eingeleitet“, sagt Personalleiter Uwe Scheihing. Man arbeite Hand in Hand mit der Behörde, so Scheihing weiter.