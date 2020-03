Zwischenlösung für Edeka in Wendlinger Stadtmitte

18.03.2020 17:22

Seit einigen Tagen sind die Türen des ehemaligen Edeka-Supermarktes wieder geöffnet. Und viele Wendlinger rätseln: Tut sich etwas? Kommt wieder ein Lebensmittelgeschäft in „unseren Edeka“? Nun, es tut sich etwas, aber ein neuer Lebensmittelladen ist es nicht, der in die Räume in der Albstraße einzieht. Es ist der Game-Shop, der eigentlich sein Domizil in der Höhenstraße hat und die Räumlichkeiten vorübergehend nutzen wird. Marco Höger, der seinen Online-Shop seit 2017 in der ehemaligen Schlecker-Filiale betreibt, verlagert seine Waren in die Albstraße, denn in der Ladenzeile in der Höhenstraße hatte es im vergangenen Jahr gebrannt und für die Sanierung müssen die Räume freigeräumt sein. „Der Wirtschaftsförderer der Stadt Wendlingen, Richy Bauer, vermittelte uns diese Möglichkeit und wir sind wirklich froh darüber“, sagt Höger. Auch die Firma MaLish, die für die Eigentümerfamilie Benner das Gebäudeensemble betreut, freut sich, Höger unter die Arme greifen zu können. „Wir sind jedoch nach wie vor bemüht, bis zur Umsetzung unserer neuen Pläne wieder einen Lebensmittelhändler in dem Gebäude etablieren zu können“, bekräftigt Lilli Rohde von MaLish. sg/Foto: Holzwarth