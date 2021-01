Schwerpunkte

Zwischen Neuffen und Wendlingen bieten nur drei Apotheken den Schnelltest an

20.01.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Lediglich die Kastell-Apotheke, die Apotheke Horch und die Aichtal-Apotheke bieten den Service an – Mit Aufwand verbunden

Wer erinnert sich nicht an die Schlangen, die sich wegen der Corona-Tests im Frühjahr vor dem Testzentrum am Oberensinger Festplatz bildeten? Bis auf die B 313 standen die Testwilligen in ihren Autos. Nun, gut neun Monate später, sind wir in einer anderen Welt. Getestet werden kann jetzt auch in Apotheken und beim Zahnarzt.

André-Philipp Renz will Menschen vor dem Besuch ihrer Angehörigen die Sicherheit geben, nicht infiziert zu sein. Daher bietet er den Schnelltest in der Kastell-Apotheke in Wendlingen an. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Corona-Schnelltests: Bislang durften die nur von medizinischem Fachpersonal gemacht werden. Nicht umsonst startete das Seniorenzentrum Taläcker noch vor Weihnachten einen Hilferuf, um genau dieses Fachpersonal zu finden. Gemeldet hat sich eine Person, über die Nicola Philipps von der Betreibergesellschaft Die Zieglerschen sehr froh ist. Und zack, sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Testen dürfen nämlich seit Kurzem auch Apotheker. Eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, noch vor Weihnachten verabschiedet, macht dies möglich.