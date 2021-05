Schwerpunkte

Zweimal sonntags zum Shopping in Kirchheim

26.05.2021 05:30, — E-Mail verschicken

In Kirchheim öffnen Läden im Juli und im Oktober ihre Türen für Kunden

KIRCHHEIM (pm). In diesem Jahr konnte der verkaufsoffene Sonntag zum Märzenmarkt durch die coronabedingte Absage des Marktes nicht stattfinden. Um diese Absage zu kompensieren und das lokale Gewerbe zu unterstützen, hat der Gemeinderat die entsprechende Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen geändert, um die Rechtsgrundlage für zwei weitere verkaufsoffene Sonntage neben dem Märzen- und Gallusmarkt zu schaffen.

Im Rahmen des Fachforums Lokale Wirtschaft, das im Februar 2021 stattfand, wurden die möglichen Termine bereits abgestimmt. So soll es nun am 18. Juli zum Haft-ond-Hoka-Fescht sowie am 3. Oktober zu den „Goldenen Oktobertagen“ an zwei weiteren Sonntagen die Möglichkeit geben, einkaufen zu gehen. Die befristete Änderung der Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft und am 4. Oktober wieder außer Kraft – die zusätzlichen Termine betreffen somit nur dieses Jahr.