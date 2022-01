Schwerpunkte

Zwei Tote in Wernauer Wohnhaus entdeckt

27.01.2022 17:50, Von Elke Hauptmann — E-Mail verschicken

Tragödie in Wernau: Die Todesumstände einer Frau (89) und ihres Lebensgefährten (85) sind noch unklar.

Die Kriminaltechniker waren am Donnerstag lange vor Ort, um Spuren zu sichern. Foto: SDMG

WERNAU. In einem unscheinbaren Wohnhaus an der Kirchheimer Straße in Wernau sind am Donnerstagvormittag zwei tote Menschen entdeckt worden. Nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen und der Staatsanwaltschaft Stuttgart handelt es sich um eine 89 Jahre alte Frau und einen 85-jährigen Mann, die zusammen in dem Gebäude lebten. Zu den Todesumständen konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. „Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Arbeit“, sagte Polizeisprecher Michael Schaal. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.