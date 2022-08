Schwerpunkte

Zwei Projekte des Robert-Bosch-Gymnasiums in Wendlingen stehen in der engeren Wahl für den Ehrenamtspreis 2022

19.08.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Mit gleich zwei besonderen Projekten ist das Robert-Bosch-Gymnasium in Wendlingen in die engere Wahl des Ehrenamtspreises 2022 gekommen: mit Briefen an Senioren in Pflegeheimen und der Geschenkaktion für Kinder.

Die Geschenke sind verpackt, gleich rollt der RBG-Weihnachtstruck. Fotos: RBG

WENDLINGEN. Weihnachten ist das Fest der Liebe, Anteilnahme und Geschenke – aber nicht für jeden. – Häufiger als man denkt, sind Kinder aus bedürftigen Familien betroffen. Für sie ist Heiligabend ein Abend wie jeder andere, bei ihnen bleibt der Gabentisch meist leer. – Für Senioren in Altenheimen war der Besuch an den Feiertagen von Familienangehörigen im ersten Jahr der Coronapandemie nicht gestattet. Viele waren trotz der besonderen Bemühungen in den Pflegeheimen einsam.