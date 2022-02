Schwerpunkte

Zwei Kirchheimerinnen entwickeln eine App, die die nächsgelegene Hundetoilette anzeigt

16.02.2022 05:30, Von Thomas Zapp — E-Mail verschicken

Die Kirchheimerin Melanie Weiss und Denise Freyberg aus Filderstadt entwickeln eine App für Hundebesitzer: Die soll die nächste verfügbare Hundetoilette anzeigen. Damit haben sie einen Preis gewonnen.

Innovationspreis: Melanie Weiss und Denise Freyberg wollen mit dem „Geschäft“ der Hunde ein Geschäft machen. Selbst sind sie noch nicht auf den Hund gekommen: Model „Schorschi“ ist ausgeliehen. Foto: tb

KIRCHHEIM. Die besten Ideen entstehen oft, wenn man eingetretene Pfade verlässt – und dabei zum Beispiel in Hundekot tritt. So ist es der Kirchheimerin Melanie Weiss und Denise Freyberg aus Filderstadt unabhängig voneinander schon häufiger ergangen. Doch dass man daraus eine Geschäftsidee entwickeln kann, wäre beiden nicht in den Sinn gekommen, hätten sie sich nicht im vergangenen Jahr beim Workshop Innovation Lab in Kirchheim getroffen. „Dabei ging es um nachhaltige Geschäftsideen“, erzählt Melanie Weiss.