Schwerpunkte

Zwei Grinio-Schüler aus Köngen gewinnen ersten Preis

29.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Schüler der Grinio-Akademie in Köngen, Philipp und Paul Kurzenberger, haben einen ersten Preis beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie Klavier (Altersgruppe II) gewonnen. Der Musikwettbewerb wurde in diesem Jahr online ausgetragen. Trotz überwiegenden Online-Unterrichts hat das Zwillingspaar dank ihrer Lehrerin, der Klavierdozentin Natalia Szabat, so motiviert geübt, dass sie sich mit ihrem Programm vierhändig an zwei Klavieren (Scarlatti-Sonate und Piazolla Libertango) mit 24 Punkten für den Landeswettbewerb in Calw Mitte Juli qualifiziert haben. pm/Foto: Fernenegel