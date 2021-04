Schwerpunkte

Zwei Foodtrucks machen Halt in Wendlingen

20.04.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Am kommenden Wochenende bieten zwei Foodtrucks auf dem Marktplatz Essen „to go“ an

So kuschelig, wie auf diesem Foto wird es am Samstag nicht zugehen: Abstand und Masken sind gefragt. Foto: NZ-Archiv

WENDLINGEN. Am kommenden Wochenende können all jene, denen eines der früheren Streetfood-Festivals gut gefallen hat, die Küche kaltlassen. Direkt im Anschluss an den Wendlinger Wochenmarkt öffnen zwei Foodtrucks auf dem Marktplatz die Klappen ihrer fahrbaren Küchen und bieten während des restlichen Wochenendes leckere Happen „to go“. Die Freunde eines gepflegten Barbecue kommen da ebenso auf ihre Kosten, wie die Fans buntgarnierter Minipancakes.