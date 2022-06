Schwerpunkte

Zwei Ausstellungen im Köngener Schloss

KÖNGEN. Zwei Ausstellungen und Schlossführungen gibt es am Pfingstmontag in Köngen im Schloss. Anlass ist das 20-jährige Bestehen des Jazz-Clubs. Am Pfingstmontag, 6. Juni, findet der Köngener Pfingstmarkt statt – Anlass für den Jazzclub Schloss Köngen, sich zu präsentieren. Eine Ausstellung in der Schlosskapelle zeigt einen Rückblick auf die noch junge Geschichte des Jazz-Clubs. Im Schlosskeller werden Exponate der Gemeinde und des Geschichts- und Kulturvereins zur Schlossgeschichte und der umfangreichen Sanierung des Schlosses gezeigt. Die Ausstellungen sind von 10 bis 17 Uhr zugänglich. Bei drei Schlossführungen um 11, 13 und 15 Uhr mit Bürgermeister i. R. Hans Weil und Architekt Frank Hihn können sich die Besucher davon überzeugen, was die Gemeinde Köngen hier geleistet hat. Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt mit Le Duo For me-dable. pm