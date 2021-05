Schwerpunkte

Zustimmung für die Erschließungskosten in Oberboihingen

28.05.2021 05:30

OBERBOIHINGEN (sg). Im September beschloss der Gemeinderat einen Bebauungsplan mit der Bezeichnung „In der Langen Steige“. Das war notwendig, weil das Eckgrundstück mit einem Doppelhaus bebaut werden soll.

Nun ist die Verwaltung einen Schritt weiter und konnte die Arbeiten für die Erschließung des Grundstücks vergeben. Die Kostenschätzung lag bei 31 632 Euro brutto. Die Unterensinger Firma Schwenk bot die Arbeiten für 29 393 Euro an und war damit günstigste Bieterin. Lediglich drei Firmen hatten ein Angebot abgegeben.

Die Arbeiten umfassen die Verlängerung des Hauptkanals (20 300 Euro) und einen neuen Endschacht, einen gemeinsamen Kanalhausanschluss (3700 Euro) , zwei Wasserhausanschlüsse (2390 Euro) und kleinere Straßensanierungsarbeiten (3000 Euro). Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung stehen dafür 10 000 Euro bereit.

Die Gemeinderäte stimmten der Vergabe zu, einige Gremiumsmitglieder drückten jedoch ihre Verwunderung darüber aus, dass die Hausanschlüsse auf Kosten der Gemeinde und nicht völlig auf Kosten des Bauherren erfolgten. Von diesem werden Kosten in Höhe von 16 165 Euro übernommen, was einem Anteil von 55 Prozent an den Gesamtkosten bedeutet.