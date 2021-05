Schwerpunkte

Zum Koalitionsvertrag: Wie geht’s weiter?

06.05.2021 05:30, — E-Mail verschicken

(pm) Die Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU in Baden-Württemberg sind abgeschlossen. Am 8. Mai wollen beide Parteien über das Ergebnis abstimmen. Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Koalitionsvertrags wird das grüne Urthema Klimaschutz sein. Aber welche Schwerpunkte spielen noch eine Rolle? Wie sehen solche Verhandlungen eigentlich hinter den Kulissen aus? Und wo soll nach Ansicht der Verhandlungspartner das Land in fünf Jahren stehen? Im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel, berichtet Andreas Schwarz, grüner Fraktionsvorsitzender im Landtag, vom Stand der Dinge. Das öffentliche Videogespräch findet statt am Freitag, 7. Mai, ab 17 Uhr. Interessierte sind eingeladen, mit den folgenden Zugangsdaten daran teilzunehmen: https://gruenlink.de/20lg per Telefon (06 19) 67 81 97 36, Kennnummer: 163 855 8421, Passwort: Laendle2021 (52363532 über Telefon).