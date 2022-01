Schwerpunkte

Zukunftschancen für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb - Interview mit Professor Dr. Stefan Reindl

29.01.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Weilheim will die Firma Cellcentrics eine Fabrik zur Brennstoffzellenfertigung aufbauen. Im Interview wollten wir von Professor Stefan Reindl (HfWU) unter anderem wissen, ob diese Technologie Zukunft hat.

Ein wasserstoffbetriebener Lkw der Firma Daimler, davor die dazugehörige Brennstoffzelle Foto: Daimler Trucks

Herr Professor Reindl, in Weilheim will die Firma Cellcentrics, ein Joint Venture von Daimler und Volvo, eine Brennstoffzellenfabrik aufbauen. Haben wir in Deutschland die Chance, eine Führungsrolle in Sachen Brennstoffzelle zu übernehmen?