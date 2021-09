Schwerpunkte

Zukunft fair gestalten: Fairtrade-Stadt Wernau beteiligt sich an bundesweiter Aktion

03.09.2021

WERNAU. Seit 20 Jahren gibt es bereits die bundesweite Aktion der „Fairen Woche“. Sie rückt die vielfältigen Aspekte des Fairen Handels in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses. „#fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ – unter diesem Motto beschäftigt sich die Faire Woche vom 10. bis 24. September bundesweit mit der Frage, welchen Beitrag der Faire Handel zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen sowie nachhaltigem Wirtschaften leisten kann.

Weltweit leiden Millionen Menschen unter prekären Arbeitsverhältnissen, angefangen von ausbeuterischer Kinderarbeit bis hin zu moderner Sklaverei. Nicht nur die Entscheidungen von Bürgerinnen und Bürgern nehmen Einfluss auf Arbeits- und Lebensverhältnisse in aller Welt, sondern auch die von Kommunen. Wernau hat mit der Verordnung, dass nur noch zertifizierte Grabsteine auf Wernauer Friedhöfen zulässig sind, einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung von Kinderarbeit in den Steinbrüchen der Lieferländer geleistet. Das ist ein konkretes Beispiel dafür, was vor Ort möglich ist.