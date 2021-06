Schwerpunkte

Zu viel oder zu wenig Personal?

24.06.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Kindergartenbedarfsplanung ist geprägt von der Diskussion um den sinnvollen Einsatz der Erzieherinnen

Wie viele Kindergartenplätze müssen in einer Kommune vorgehalten werden? Das zu ermitteln ist für Kommunen nicht einfach und gleicht oft einem Blick in die Kristallkugel. In Oberboihingen hat Daniel Kaiser seine Berechnungen am Mittwoch dem Gemeinderat vorgelegt.

Mit den Gruppen der Alten Schule ziehen Ende August nochmals Kinder ins Kinderhaus Im Warnenberg. Foto: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Zwölf Gruppen sind es derzeit, in denen in Oberboihingen Kinderbetreuung angeboten wird. Sie verteilen sich auf das Kinderhaus Im Warnenberg (vier Gruppen), das Kinderhaus Am Talbach (vier Gruppen), die Kinderkrippe im Kirchrain (zwei Gruppen) und noch auf das Kinderhaus Alte Schule (zwei Gruppen). 181 Kinder, die drei Jahre und älter sind, sind derzeit dort angemeldet, 202 Plätze stehen insgesamt zur Verfügung. Bei den unter Dreijährigen sind 26 Kinder angemeldet, die Gemeinde hält 38 Plätze vor.