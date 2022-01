Schwerpunkte

Zu geringe Booster-Quote in Pflegeheimen

13.01.2022

Der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Kenner kritisiert Gesundheitsminister Lucha wegen Verzögerungen bei Booster-Impfungen von Pflegeheimbewohnern

KIRCHHEIM. Für den Kirchheimer Landtagsabgeordneten Andreas Kenner ist es nicht nachvollziehbar, dass nicht längst alle Pflegeheimbewohner und -bewohnerinnen geboostert wurden. Mit Verwunderung reagiert die SPD-Landtagsfraktion auf die vom SWR veröffentlichten Zahlen zur Quote der Auffrischungsimpfungen in Alten- und Pflegeheimen im Land. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch sagte dazu: „Angesichts dieser mehr als beunruhigenden Zahlen muss Gesundheitsminister Lucha sofort alle verfügbaren mobilen Impfteams in die Pflegeheime schicken und unsere Verletzlichsten jetzt sofort vor der Omikron-Welle schützen! Es ist nicht nachvollziehbar, dass aktuell jeder dritte in Pflegeheimen Lebende nicht mit einer Booster-Impfung geschützt ist. Eine 85-Prozent-Quote wie etwa in Rheinland-Pfalz muss auch in Baden-Württemberg umgehend erreicht werden!“