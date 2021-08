Schwerpunkte

Zeugnis aus dem alten Dorfleben

25.08.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Der Unterboihinger Martin Zink macht eine nicht alltägliche Entdeckung in seinem Garten: Er stößt auf einen historischen Brunnen im Bereich der Nürtinger Straße.

Nach erster Sichtung scheinen die behauenen Sandsteine noch gut in Schuss zu sein.

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Unverhofft kommt oft: Eigentlich wollte Martin Zink lediglich einen Rebstock in seinem Garten ausgraben, als er dabei auf etwas hartes, einen Stein stößt. Zunächst denkt er an einen Findling, doch als er weitergräbt, hat der Stein eine Rundung. Von da ab ist Zinks Neugierde geweckt und er gräbt weiter. Am Ende seiner Grabungen legt er einen Brunnen frei.