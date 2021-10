Schwerpunkte

Zeltspektakel: Duo Topas und Roxanne verzauberte das Publikum in Wendlingen

11.10.2021 05:30, Von Nurijan Rasidova — E-Mail verschicken

Am zweiten Abend des Zeltspektakels wurde es magisch: das Duo Topas und Roxanne verzauberte das Publikum in Wendlingen.

Das Magier-Duo Roxanne und Topas Foto: Nurijan Rasidova

WENDLINGEN. Nach einer einjährigen, pandemiebedingten Pause fand das Zeltspektakel endlich wieder statt. Am zweiten Abend des 38. Zeltspektakels wurde es magisch. Topas und seine Partnerin Roxanne verzauberten mit ihrer Show „It’s Magic“ am Freitagabend das Publikum in der Neckarspinnerei in Wendlingen.