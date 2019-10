Zeltspektakel: Das sind die Gewinner

02.10.2019, — E-Mail verschicken

Die Karten gehen nach Wendlingen, Kohlberg und Großbettlingen

WENDLINGEN (sg). Das Zeltspektakel ist eine Veranstaltung, die Strahlkraft weit über Wendlingen hinaus hat. Und zum 37. Mal ist es den Veranstaltern gelungen, ein Programm zusammenzustellen, das sowohl junge als auch junggebliebene Menschen anspricht.

An unserer Kartenverlosung über das NZ/WZ-Glückstelefon hatten sich 39 Leser beteiligt. Karten für das Wolfgang-Ambros-Konzert am Donnerstag, 10. Oktober, 20 Uhr, hat Susanne Rausenberger aus Kohlberg gewonnen. Den Sound und die Lightshow der Pink-Floyd-Tribute-Band Echoes darf die Wendlingerin Annette Pfänder am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, genießen. Zum Konzert des Liedermachers Andreas Kümmert am Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, darf Ruth Zeller aus Wendlingen gehen. Die Lachmuskeln von Heidrun Veit aus Großbettlingen werden am Sonntag, 13. Oktober, 19 Uhr, strapaziert. Für alle vier Vorstellungen wurden je zwei Karten verlost. Die Wendlinger Zeitung freut sich mit den Gewinnern.