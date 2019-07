Zeltspektakel: Das Programm steht

26.07.2019, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Im Herbst gibt es beim Wendlinger Zeltspektakel beste Unterhaltung – Karten gibt’s schon auf den Wochenmärkten am 27. Juli

Zum 37. Mal findet in diesem Jahr das Wendlinger Zeltspektakel statt. Eine reife Leistung. Und auch das diesjährige Programm rockt vom 10. bis 13. Oktober das Zelt. Druckfrisch gibt es die Karten am morgigen Samstag auf den Wochenmärkten in Wendlingen und Köngen, am Dienstag startet der offizielle Vorverkauf.