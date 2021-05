Schwerpunkte

Zeitlich längere Anbindung an S-Bahn in Wendlingen gewünscht

26.05.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Neubaugebiet Steinriegel soll in Stellungnahme miteinbezogen werden – Alles eine Frage der Finanzierung

Für Wendlingen ist der Stadtbus noch relativ jung. Ihn gibt es erst seit 2017. Seither wissen auch die hiesigen Bürger und Bürgerinnen die Verbindungen der verschiedenen Stadtbuslinien zu schätzen. Im Praxistest hat sich aber gezeigt, dass sich manches noch verbessern lässt.

Ein Alternativstandort für die Bushaltestelle am Langhaus könnte vor der Wendlinger Zeitung sein. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Nach der für Wendlingen enttäuschenden Ablehnung eines S-Bahn-Ringschlusses von den Fildern ins Neckartal durch den Verband Region Stuttgart bekommt die Verbindung mit dem Expressbus X10 zum Flughafen für die Stadt eine neue Bedeutung. Hierzu nimmt die Stadt zur dritten Fortschreibung des Nahverkehrsplans explizit Stellung und fordert eine Stärkung dieser Linie. Dies nahm auch Werner Kinkelin (FWV) in der Gemeinderatssitzung zum Anlass, um auf die Umstiegsmöglichkeit des X10 am Flughafen an die SBahn hinzuweisen. Der Umstieg von der dortigen Bus-Haltestelle zur S-Bahn sei viel zu weit. Dies sollte überdacht werden.