Schwerpunkte

Zahlen sind wieder niedriger

18.09.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch

Kein Anlass zur Sorge: Kurzfristiger Peak mit 24 Corona-Infizierten

WENDLINGEN. Für die meisten ist der Sommerurlaub vorüber, seit Montag hat die Schule nach den Ferien wieder begonnen. Auch wenn der Präsenzunterricht anders als vor der Corona-Pandemie aussieht, ist damit wieder ein bisschen Normalität an den Schulen sowie Kindergärten zurückgekehrt.

Trotzdem gilt laut Bürgermeister Steffen Weigel weiterhin Obacht bei den sozialen Kontakten. Vergangene Woche hatte die relativ hohe Anzahl von Erkrankten in Wendlingen (im Vergleich zu anderen Kommunen ähnlicher Größe im Kreis) kurzfristig für erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt. Da war die Zahl der an Corona infizierten Personen plötzlich auf 24 gestiegen. Davon stammten 13 Personen aus einer Großfamilie. Sie hatten sich nach Angaben der Verwaltung im privaten Bereich infiziert. Sie wurden wie die anderen Erkrankten im Zusammenspiel von Gesundheitsamt und Ordnungsverwaltung in Quarantäne geschickt. Vier andere Personen waren Reiserückkehrer aus Risikogebieten. In diesem Zusammenhang wurden auch zwei Gruppen im Kindergarten Alleenstraße geschlossen, die in direktem Kontakt mit einem betroffenen Kind standen. Eine Erzieherin wurde vorsorglich auf Anordnung des Gesundheitamtes ebenfalls in die 14-tägige Quarantäne geschickt. Bürgermeister Steffen Weigel bedauerte den Schritt der Schließung, da dadurch den Eltern die Betreuungsmöglichkeit genommen worden war und diese sich neu organisieren mussten.