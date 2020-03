Wurden Scheinrechnungen ausgestellt?

10.03.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Verfahren gegen Wendlinger Inhaber einer Gebäudereinigungsfirma wurde fortgesetzt

WENDLINGEN/STUTTGART. Das Verfahren gegen den Wendlinger Unternehmer, der wegen Steuerhinterziehung und der Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen vor dem Landgericht Stuttgart angeklagt ist, verlief am Montag etwas zäh.

Schon der erste Zeuge war zu Beginn des Verhandlungstags nicht erschienen, was beim Vorsitzenden Richter, Frank Maurer, keine große Freude auslöste. Auch, weil ein Zeuge schriftlich bereits angekündigt hatte, er würde der Ladung keine Folge leisten können. „Dann lassen wir ihn eben abholen“, sagte Maurer. Und nutzte die Zeit, Fragebögen eines Zollbeamten zu verlesen, auf dessen Ladung man verzichtet. Wie schon in den Verhandlungstagen zuvor ergaben die Erhebungsbögen, die sich auf eine Überprüfung des Zolls bei einem Sanierungsobjekt in Oppenweiler aus dem Jahr 2011 bezogen, dass die meist auf Basis geringfügiger Beschäftigung angestellten Arbeiter noch keinen Vertrag erhalten hatten, teils war die Barauszahlung des Lohns vereinbart worden. Beide Arbeiter benannten den Angeklagten als den Chef der Firma.