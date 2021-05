Schwerpunkte

Würstlesberg gesperrt

08.05.2021 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). Am Kirchheimer Würstlesberg finden am Parkplatz am Wasserturm, Am Hohenreisach und in der Brahmsstraße Tiefbauarbeiten zur Auswechslung der Wasserleitung statt. Die Arbeiten dauern etwa bis Ende Juni. die Straße Am Hohenreisach zeitweise voll gesperrt werden.

Gesperrt werden muss auch der Feldweg zwischen der B 297 und der Hahnweide. Hier finden ab sofort bis zum 21. Mai Sanierungsarbeiten statt. Es gibt eine Umleitung über die umliegenden Feldwege. Eine Ausfahrt sollte über den Feldweg Richtung B 297 erfolgen