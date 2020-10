Schwerpunkte

Workshop über Brennnesseln

14.10.2020

PLOCHINGEN (pm). „Die Brennnessel – Unkraut oder Alleskönner“ ist ein Workshop am Dienstag, 20. Oktober, 18 bis 21 Uhr, überschrieben. Ihre ganze Vielfalt soll erspürt und geschmeckt werden. Es werden interessante Fakten und kuriose Geschichten von Ilona Steinherr (Kräuterpädagogin) erzählt. Die Pflanze wird in ihren gesamten Bestandteilen weiterverarbeitet und erlebt. Der Kurs findet im Umweltzentrum Neckar-Fils in Plochingen auf dem ehemaligen Gartenschaugelände statt. Eine Anmeldung unter Telefon (0 71 53) 6 08 69 65 oder brigitte.beier@umweltzentrum-neckar-fils.de ist erforderlich.