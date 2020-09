Schwerpunkte

Woran hakt es auf der Neckar-Alb-Bahn?

01.09.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Seit der Umstellung von der DB auf Abellio hat die Pünktlichkeit stark nachgelassen – Eine Ursachenforschung

Ana Maria Blanco ist sauer. Sie lebt in Reudern und arbeitet als Lehrerin in Plochingen. Da sie kein Auto besitzt, fährt sie seit zehn Jahren mit dem Zug zur Arbeit. Seit die Neckar-Alb-Bahn von Abellio betrieben wird, hat sie das Vertrauen verloren. Wegen Zugausfällen kam sie zu spät, der Arbeitgeber drohte mit Abmahnung. Nun überlegt sie sich sogar, eine Petition einzureichen.

Ein Zug von Abellio im Wendlinger Bahnhof: Die Umstellung auf den neuen Betreiber verlief ein wenig holperig. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN/NÜRTINGEN. Als Blanco nachfragte, wurde ihr mitgeteilt, dass die Züge unpünktlicher sind, weil die Strecke nun statt bis Stuttgart bis nach Osterburken nördlich von Heilbronn geführt wird. Normalerweise verlässt sie um 6.30 Uhr das Haus, nimmt in Nürtingen den Zug, damit sie um 7.10 Uhr in Plochingen am Bahnhof und zehn Minuten später an der Schule ist, wo der Unterricht um 7.45 Uhr beginnt. Eigentlich ein gutes Zeitpolster, das jedoch wegen der Zugausfälle nicht reichte. Ihr Arbeitgeber drohte mit Abmahnung, da sie das Wegerisiko trage.