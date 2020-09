Schwerpunkte

Wohnen und arbeiten im Otto-Quartier

05.09.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Quartier hat Potenzial, bei der IBA’27 eines der Vorzeigeprojekte zu werden – Am 14. September Informationsabend

100 Jahre nach der letzten Bauausstellung in Stuttgart werden die Landeshauptstadt und ihre Region die Internationale Bauausstellung 2027 ausrichten. Unter den ersten 13 Projekten, die die IBA ausgewählt hat, sind zwei von hier: die HOS-Spinnerei in Unterboihingen und das Otto-Quartier in Wendlingen. Das Otto-Areal wird am 14. September im Fokus einer Informationsveranstaltung stehen.

Auf dem über acht Hektar großen ehemaligen Otto-Areal sticht das historische Kessel- und Turbinenhaus heraus. Foto: Just

WENDLINGEN. Unter den mehr als 100 Projekteinreichungen vor zwei Jahren hat die IBA-Gesellschaft bisher 13 Projekte in die Auswahl genommen, die ein „besonderes Potenzial für eine ambitionierte Weiterentwicklung bis zum Jahr 2027 haben“, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit Ende Juli ist das acht Hektar große Otto-Areal an der Schäferhauser Straße offiziell zum IBA’27-Projekt ernannt worden. Projektträgerin ist zum einen die HOS Projektentwicklung GmbH, die einen kleineren Teil auf dem Areal entwickeln wird, zum anderen die CG Elementum AG aus Berlin/Stuttgart, die seit letztem Jahr Eigentümerin des größeren Teils ist.