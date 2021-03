Schwerpunkte

Wo geht’s denn hier nach Eriwan?

17.03.2021 05:30

Wann werden wir nach oder trotz Corona wieder reisen können? Wann sind die Grenzen wieder offen? Wie leicht ein Ziel zu erreichen ist, hängt nicht nur davon ab, sondern auch von dessen Entfernung. Nach Nürtingen und Esslingen sind es von diesem Kleingarten am Rande von Wernau nur jeweils rund 15 Kilometer. Etwas weiter ist es schon nach Venedig oder nach Cesenatico, in der Nähe von Rimini an der Adria gelegen. Doch die jeweils um die 700 Kilometer in den sonnigen Süden sind gar nichts im Vergleich zum weiten Weg nach Almaty, der Stadt mit rund zwei Millionen Einwohnern in Kasachstan. Aber niemand kann es einem nehmen, im Wernauer Garten zu sitzen und dabei auch mal vom 6324 Kilometer entfernten und 18 Hektar großen Panfilov-Park zu träumen. pd/Foto: Dietrich