WO?!-Festival mit neuen Bands

02.04.2022

Weitere Künstler für die Konzerte am 8. und 9. Juli bekannt gegeben.

Parole: Paula spielen Punk Foto: Braun

WENDLINGEN/OBERBOIHINGEN. Am Freitag, 8. und Samstag, 9. Juli, findet in Wendlingen nach zwei Jahren Pause wieder das WO?!-Festival auf dem Mehrzweckplatz im Speck in der Nähe des Wendliner Freibades statt. Nun wurden weitere Bands angekündigt: Tabula Rasa Orchestra; The Journey Back; Parole: Paula; Sorry about That und Dumb Bats.