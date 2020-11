Schwerpunkte

„Wir sind damit auf dem richtigen Weg“

03.11.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Zieglerschen und das Ausbildungs-Projekt Kosovo: Arilda Halili und Afrora Shabani sind ausgebildete Pflegefachkräfte

Wegen des Pflegenotstands hat die Diakonie Württemberg ein internationales Ausbildungsprojekt mit verschiedenen Balkanstaaten ins Leben gerufen. Vor sechs Jahren mit dem Kosovo. Seither sind über 360 junge Kosovaren für eine Ausbildung als Pflegefachkraft angeworben worden. Darunter auch vom Heimträger Die Zieglerschen, der in Wendlingen das Seniorenzentrum Taläcker betreibt.

Sie freuen sich über die bestandene Prüfung: (von links) die Regionalleiterin Sina Krüger, Bernhard Slenzka, Einrichtungsleitung des Seniorenzentrums Taläcker, sowie die frischgebackenen Pflegefachkräfte Afrora Shabani und Arilda Halili. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Arilda Halili (24) und Afrora Shabani (22) gehören bereits zum dritten Jahrgang, der die Ausbildung zur Altenpflegekraft abschließt. Mehr als 100 Teilnehmer des internationalen Ausbildungsprojekts zwischen der Diakonie Württemberg und dem kosovarischen Partner APPK haben inzwischen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Die beiden Kosovarinnen sind die ersten in Wendlingen, die ihre dreijährige Ausbildung beendet haben. Weitere 50 Kosovaren unterschiedlicher Jahrgänge befinden sich derzeit in Ausbildung in Zieglerischen Seniorenheimen, acht davon in Wendlingen.