„Wir sind auf einem guten Weg“

29.07.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Durch den Digitalpakt ist das digitale Klassenzimmer in greifbare Nähe gerückt. Die Realschule konnte in der Folge auf ihren genehmigten Medienentwicklungsplan hin 27 digitale Tafelsysteme in den letzten Monaten in Betrieb nehmen.

Die Schüler Jessica Letsche (rechts) und Kai Seyfried, beide aus der 6d, vor dem Touchscreen der interaktiven Tafel. Foto: JKR

WENDLINGEN. Ihr Aussehen ist einer herkömmlichen Schultafel nicht unähnlich. Auf den aufklappbaren Flügeln, rechts und links der Mitte, lässt sich zwar nicht mit Kreide, aber dafür mit einem Marker schreiben. Aber das Herzstück dieses interaktiven Whiteboards in der Mitte ist eine kleine Revolution im Unterricht und wird die herkömmliche Schiefertafel wohl in den nächsten Jahren in sämtlichen Klassenzimmern überflüssig machen.