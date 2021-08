Schwerpunkte

„Wir müssen Areale reaktivieren“

05.08.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Standorte für die Zukunft: Platz für ein neues Gewerbegebiet gibt es in Köngen eher nicht. Deswegen setzt man in der Gemeinde auf die Umwandlung eines Industriestandortes in einen modernen Gewerbepark.

Köngens Bürgermeister Otto Ruppaner ist gespannt darauf, wie die Umwandlung des Presswerk-Areals in einen modernen Gewerbepark gelingen wird. Foto: Holzwarth

KÖNGEN. Nein, Flächen für ein neues Gewerbegebiet gibt es in Köngen eigentlich nicht. „Topografisch und räumlich sind wir ziemlich eingezwängt zwischen Neckar und einem Regionalen Grünzug, zwischen Landschaftsschutzgebieten und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Gebiete, die keiner Nutzung unterliegen gibt es quasi nicht“, sagt Köngens Bürgermeister Otto Ruppaner.