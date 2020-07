Schwerpunkte

„Wir hoffen, dass doch noch welche kommen“

16.07.2020 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Das Sommerferienprogramm in Köngen fällt diesmal sehr überschaubar aus – Bisher nur vier Angebote

KÖNGEN. Bis zum 10. Juli hatten die Köngener Vereine Zeit, der Gemeinde ihre Angebote für das Sommerferienprogramm zu melden. Während es im Vorjahr um die 20 Angebote gab, sind es diesmal nur vier. Zumindest bisher: „Wir hoffen, dass doch noch welche kommen“, sagt Katharina Keller von der Gemeindeverwaltung.

Diesmal gibt es keine Schlange im Rathaus, die Anmeldung geschieht erstmals online. Das hat aber nichts mit Corona zu tun. „Die Umstellung war unabhängig von Corona geplant“, sagt Katharina Keller. „Wir wollten den Verwaltungsaufwand reduzieren und es den Eltern einfacher machen.“ Bisher wurden die Plätze chronologisch vergeben, wer ganz vorne in der Schlange stand, kam zuerst zum Zug. Diesmal werden alle Online-Anmeldungen bis 23. Juli gesammelt und am 24. Juli entscheidet das Los. Wobei es beim „Los“ keine kleinen bunten Zettelchen und keine Glücksfee gibt, sondern das Computerprogramm entscheidet.

Köngen nutzt das „nupian“-Ferienprogramm, das bundesweit bereits in vielen Kommunen eingesetzt wird. Der Zufall kann nur in einem Punkt menschlich beeinflusst werden: Eltern von Geschwisterkindern können angeben, ob die beiden Kinder einzeln oder gemeinsam an der Verlosung teilnehmen – ob also auch ein Einzelplatz in Frage käme, oder ob es entweder für beide oder für keinen klappen soll.