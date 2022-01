Schwerpunkte

Wie mobil wünschen es sich die Köngener?

08.01.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Gemeinde Köngen will ein Mobilitätskonzept erstellen, das sich vor allem den Fußgängern und Radfahrern, aber auch dem parkenden Verkehr widmet. Um die Bürger mit einzubeziehen, wird es nun eine Umfrage geben. Auch Schulen werden einbezogen.

KÖNGEN. Mehr Radwege? Oder doch mehr Parkplätze in der Innenstadt? Wie sich die Köngener die Mobilität von morgen für ihre Gemeinde vorstellen, dürfen sie der Verwaltung derzeit in einem Fragebogen mitteilen. Er ist Teil des Mobilitätskonzeptes, das die Kommune in Auftrag gegeben hat. Denn am Bürger vorbei will die Gemeinde nicht planen.

Indes, der Fragebogen hat einen Schwerpunkt. Der liegt auf dem Fuß- und Radverkehr. Und auf dem ruhenden Verkehr. „Idealerweise erhalten wir Anregungen von den Bürgern, die wir dann ins Konzept mit einbeziehen können“, sagt Bertram Pfisterer von der Stuttgarter Ingenieur-Gesellschaft Verkehr (IGV). Die Gemeinde hatte die Planer beauftragt, den Fragebogen auszuarbeiten. In der letzten Sitzung des Jahres 2021 wurde er den Gemeinderäten vorgestellt.