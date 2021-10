Schwerpunkte

Wie läuft die Arbeit im MiT?

26.10.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

MiT-Bürgertreff-Leiterin Heike Hauß wirft einen Blick zurück auf das Jahr 2020 und berichtet über die aktuelle Situation der Altenhilfe in Wendlingen. Der Mittagstisch im MiT-Café ist stark nachgefragt.

WENDLINGEN. Während der Corona-Krise sind viele öffentliche Einrichtungen vollständig oder zeitweise zum Erliegen gekommen. Dazu gehören auch die Angebote im Bürgertreff MiT in Wendlingen. Die Einschränkungen seien am größten bei den Bewegungsgruppen gewesen, erläuterte Heike Hauß, Leiterin des MiT, vor dem Ausschuss für Verwaltung, Bildung und Wirtschaftsförderung. Da sie gleichzeitig auch zuständig für die Altenhilfeplanung ist, verfügt sie über ein breites Wissen als Expertin in diesem Bereich. Ihre Präsentation gab deshalb auch Auskunft über weitere Themen in der Altenhilfe wie über den aktuellen Stand zum Quartier 2020.