Wie funktioniert ein gutes Leben für alle?

07.09.2020

Der Köngener Weltladen hat zu den Fairen Wochen vom 11. bis zum 25. September ein reduziertes Programm zusammengestellt

Das diesjährige Motto der Fairen Wochen, die von Freitag, 11. bis Freitag, 25. September, stattfinden, ist aktueller denn je: Es lautet „Fair statt mehr – Das gute Leben für alle“. Die Pandemie zeigt, wie eng alle auf der Welt miteinander verbunden sind. Die Frage ist, wie ein „gutes Leben“ für möglichst viele Menschen erreicht werden kann.

KÖNGEN (pm). Wie müssen Produktions- und Konsummuster aussehen, damit sie nicht zu Lasten von Mensch und Natur gehen? Was kann der Faire Handel dazu beitragen und welchen Beitrag kann jeder Einzelne leisten? Das Konzept des „guten Lebens“ stammt aus Südamerika und wurde dort unter „Buen Vivir“ bekannt.

Seit 50 Jahren arbeitet die Fairhandelsbewegung daran, die Menschen am Anfang der globalen Lieferkette in den Mittelpunkt zu rücken – damit die Menschen von ihrer Arbeit und in Würde leben können. Ein kleines Team des Köngener Weltladens um Beate Geyer, Sigrid Schweiß und Gerlinde Maier-Lamparter plante verschiedene Aktionen, die unter Corona-Bedingungen durchführbar sind. So gibt es ein Quiz zum „guten Leben“, bei dem kein Wissen abgefragt wird, sondern die Teilnehmenden ergänzen können, was für sie „gutes Leben“ ist. Unter allen, die mitmachen, werden faire Preise verlost.