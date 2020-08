Schwerpunkte

Wie die Digitalisierung allen nützen kann

24.08.2020 05:30, Von Julia Nemetschek-Renz — E-Mail verschicken

Damit die Menschen mit einer geistigen Behinderung in unserer digitalen Gesellschaft nicht abgehängt werden, wird eine neue Medienpädagogik gebraucht

Schnell die Schwimmbadkarten online bestellen und den QR-Code zum Vorzeigen aufs Handy laden, Fotos an Familie und Freunde schicken, die man grad so selten sieht, dann kurz checken, ob die Corona-Warn-App immer noch niedriges Risiko anzeigt. Was würden wir in der Pandemie ohne die Technik machen?

Bei Facebook oder im Internet schnell was nachschauen: Digitale Inklusion gelingt, wenn jemand da ist, den man fragen kann. Foto: Maurer

So schnell wie nie zuvor vernetzen sich die Menschen digital, privat und in der Arbeitswelt. Zoom-Meetings, digitaler Unterricht: Alles ganz normal heutzutage. Doch was machen all die Menschen, die diese ganze Technik nicht mal so eben bedienen können?