Wie bereitet man eine Ausstellung in der Wendlinger Galerie vor?

04.11.2020 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Die Bildhauerin Ev-Daphne Benzing bereitet ihre Ausstellung in der Galerie der Stadt Wendlingen vor

Ev-Daphne Benzing mit einer ihrer Plastiken, die in einer Ausstellung in der Galerie in der Weberstraße zu sehen sein werden. Foto: Weiß

WENDLINGEN. Im Frühjahr erhielt Ev-Daphne Benzing vom Wendlinger Galerieverein die Zusage, dass sie ihre Plastiken aus Ton jetzt im November gemeinsam mit der Zeichnerin Ines Scheppach in den Räumen der Städtischen Galerie in der Weberstraße präsentieren darf. Seither plant die Wendlinger Bildhauerin, die ihr Atelier in einer umgebauten Scheune im Städtle hat, die Schau und arbeitet an neuen Werken, die sie erstmals ausstellen wird. Auch wenn derzeit ob der Corona-Pandemie noch nicht sicher ist, wann die Ausstellung tatsächlich eröffnet werden kann.