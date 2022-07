Schwerpunkte

Wertvolle Partnerbeziehung zwischen Wendlingen und Millstatt

15.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

30 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Wendlingen und Millstatt am See: Zur Feier reiste eine 54-köpfige Delegation nach Kärnten.

Bei der Enthüllung eines Wegweisers mit den Partnerstädten: Die stellvertretende Bürgermeisterin von Wendlingen, Ursula Vaas-Hochradl, und der Bürgermeister von Millstatt, Alexander Thoma. Foto: Stadt Wendlingen

WENDLINGEN/MILLSTATT. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit der Marktgemeinde Millstatt am See war vor Kurzem eine Delegation mit 54 Personen aus Wendlingen in Kärnten. Auch die Bürgermusik Millstatt feierte ihr 90-jähriges Jubiläum mit einem Festkonzert, somit gab es in Millstatt ein Doppeljubiläum zu feiern. Die Teilnehmenden setzten sich aus einer Delegation der Stadt Wendlingen mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Ursula Vaas-Hochradl und weiteren Stadträten sowie Mitgliedern des Millstatt-Komitees und den Musikern des Musikvereins Unterboihingen (MVU) zusammen.