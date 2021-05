Schwerpunkte

„Wert“ ist vor Neckarhochwasser geschützt

Hochwasserschutzeinrichtungen zwischen Autobahn und Ulrichsbrücke fertiggestellt – Nächster Bauabschnitt beginnt am 31.Mai

Ein weiterer Meilenstein ist fertiggestellt: Abgeschlossen sind die Arbeiten an den Bauwerken für den Hochwasserschutz zwischen dem Gewerbegebiet Wert (Wendlingen und Köngen) und der Kreisstraße 1219 links des Neckars.

Mit der Ertüchtigung der Hochwasserschutzeinrichtungen wurde neben dem Gewerbegebiet Wert auch ein großer Bereich der Gemeinde Köngen geschützt. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN/KÖNGEN (pm/red). Das nun hinter den Schutzmauern liegende Gewerbegebiet ist damit künftig gegen ein hundertjähriges Neckarhochwasser einschließlich des sogenannten Klimazuschlags geschützt. Mit dem Klimazuschlag ist ein innerhalb der nächsten Jahre erwarteter Mehrabfluss in Höhe von 15 Prozent gemeint. Der neben den Hochwassermauern und der Kreisstraße liegende neu gebaute Fuß- und Radweg wird voraussichtlich am Freitag, 28. Mai, wieder offiziell für die Nutzung freigegeben, teilt das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) mit, unter dessen Federführung die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz am Neckar stehen.