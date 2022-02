Schwerpunkte

Wernauer Quadrium: Neuer Pächter für die Gastronomie

04.02.2022 05:30, Von Sylvia Schmid — E-Mail verschicken

Das Angebot von Raffaele Gagliardi mit Mittagstisch und „Essen to go“ soll auch Menschen anlocken, die in Wernau arbeiten.

Das neue Gastro-Team im Quadrium: Küchenleiter Christian Helm, Restaurantfachmann und Junior-Geschäftsführer Vincenzo Gagliardi, Geschäftsinhaber Raffaele Gagliardi, Restaurant- und Serviceleiter Giovanni Musculino und Betriebsleiterin Leonie Großkopf (von links). sys

WERNAU. Die Gastronomie im Wernauer Tagungs- und Kulturzentrum Quadrium in Wernau hat seit Anfang des Jahres einen neuen Pächter. Die Verträge mit der RVT Wernau Gastro wurden im Wernauer Rathaus zum Jahreswechsel unterzeichnet. Nun verwöhnen der neue Geschäftsführer Raffaele Gagliardi und sein Team die Gäste auch im Restaurant im Quadrium. Los geht es in dem Lokal in der Kirchheimer Straße mit einem Mittagstisch. Das Restaurant ist montags bis freitags jeweils von 11.30 bis 14.30 Uhr geöffnet. Alle Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen.