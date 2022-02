Schwerpunkte

Wernauer Narren setzen der Fasnet ein Denkmal

24.02.2022 05:30, Von Sylvia Schmid — E-Mail verschicken

Der Wernauer Fasnetsruf prangt im Neckartal für alle gut sichtbar auf dem „Mount Roger“. „Hecka Heala Hoi Hoi Hoi“ erinnert an die zwei Ortschaften, aus denen die Stadt Wernau entstanden ist: Steinbach und Pfauhausen.

Auf der Kuppe des Aussichtshügels vor den Toren Wernaus prangt der Narrenruf der Wernauer Fasnet. Foto: Schmid

WERNAU. Ab heute, dem Schmotziga Doschtig, würde die Fasnet 2022 eigentlich in ihre heiße Phase starten. Die Pandemie zwängt den Narrenfahrplan in ein extrem enges Korsett. Alle öffentlichen Veranstaltungen in der Stadthalle, dazu der Schul- und Rathaussturm, die Alemannische Nacht mit Narrengericht und die Königsdisziplin, der große Umzug am Samstag, sind abgesagt. Dennoch rufen die Wernauer Narren die Fasnet aus. Weithin sichtbar prangt am Aussichtshügel im Neckartal ihr Narrenruf: „Hecka Heala“.