Wernauer Katholiken sammeln Unterschriften gegen ein Bauvorhaben

11.02.2022 05:30, Von Sylvia Schmid — E-Mail verschicken

Die Stadt Wernau will das steinerne Kreuz unter den Linden erhalten. Den Blick ins Neckartal wird es auch in Zukunft geben.

Das steinerne Kreuz bei den Linden an der Brunnenstraße Foto: Schmid

WERNAU. Auf der öffentlichen Grünfläche an der Brunnenstraße sollen in steiler Hanglage künftig zwei freistehende Einfamilienhäuser oder vier Doppelhaushälften entstehen. Die Wallfahrts- und Pilgerstätte mit Kreuz, Linden und Bänken soll aber bleiben und gleichzeitig in einen Verschönerungsprozess eingebunden werden. Damit dementiert die Stadt gegenteilige Gerüchte der Katholiken in Wernau, die mit einer Unterschriftensammlung öffentlich zum bürgerschaftlichen Widerstand gegen die Änderung des bestehenden Bebauungsplans „Bei den Linden“ blasen. Der Wernauer Gemeinderat hat das Planverfahren für das kleine Baugebiet an der Brunnenstraße bereits im Dezember mit dem Aufstellungsbeschluss mehrheitlich auf den Weg gebracht, um insbesondere jungen Familien eine Perspektive für Wohnraumwünsche zu geben.