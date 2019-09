Wernauer Biegelkirbe

24.09.2019, — E-Mail verschicken

WERNAU (sys). Der Bund der Selbstständigen in Wernau (BDS) veranstaltet in Kooperation mit der Stadt Wernau am Sonntag, 29. September, die 22. Biegelkirbe. Der traditionelle Wernauer Herbstmarkt am verkaufsoffenen Sonntag bietet Gelegenheit zum Shoppen, Schlemmen und Schauen. Ein buntes Programm, Spezialitäten aus der schwäbischen und internationalen Küche, Live-Musik und zahlreiche Aktionen versprechen in der Innenstadt Unterhaltung für die ganze Familie. Das Markttreiben des Kunsthandwerkermarkts entlang der Hauptstraße und Kirchheimer Straße, die an diesem Tag von 7 bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt ist, beginnt um 11 Uhr. Die Wernauer Geschäftswelt öffnet von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten.

Neben der Einweihung von zwei Bücherzellen werden nicht nur Technikfans angesichts der alten Lösch-, Kommando- und Leiterfahrzeuge, die ab 13 Uhr auf dem Rathausplatz erwartet werden, glänzende Augen bekommen. Immerhin zeigt eine Ausstellung von über einem Dutzend Feuerwehr-Oldtimern im Schnelldurchlauf viele Jahre Feuerwehrgeschichte. Der Flohmarkt für Kinder in der Stadtmitte beginnt um 11 Uhr, zur Hocketse spielt die Live-Band „Summer Breeze“ auf dem Marktplatz.

Parkmöglichkeiten bestehen im Bereich des Festgeländes im Neckartal, im Gewerbegebiet Brühl sowie im Parkhaus Stadtplatz.