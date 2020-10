Schwerpunkte

Wernau führt die E-Akte ein

14.10.2020 05:30, Von Roland Kurz — E-Mail verschicken

Wie viele Gemeindeverwaltungen ist auch die Stadt Wernau dabei, von Papier auf Digital umzustellen

Der Wernauer IT-Beauftrage Armin Földi ebnet den Weg zur digitalen Verwaltung. Foto: Rudel

WERNAU. Noch leben wir nicht im digitalen Zeitalter, sondern im dualen. Papier plus digital ist die Regel in den Betrieben und in den öffentlichen Verwaltungen. Auf dem Wernauer Rathaus ist IT-Beauftragter Armin Földi dabei, den Weg zur digitalen Verwaltung zu organisieren. Das papierlose Büro, so erklärte er kürzlich im Gemeinderat, bedeute nichts weniger als die „komplette Neuorganisation der Verwaltung“.