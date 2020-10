Schwerpunkte

Wer spendet Lego für ein Projekt?

22.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Für einen sogenannten „Scrum Workshop“ in den Naturwissenschaft-und-Technik-Klassen der achten Jahrgangsstufe am Robert-Bosch-Gymnasium werden Legosteine unterschiedlichster Art und Farbe gesucht. Damit die Schüler lernen, in Projekten strukturiert und zielorientiert vorzugehen, wird in Klasse 8 eine Planungssimulation mit Legosteinen gemacht. Die RBG-Bildungspartner Netze BW und Bridging-IT unterstützen diese besondere Einführung in die Methode der Projektplanung.

Abgegeben werden können die Legospenden am Donnerstag, 5. November, zwischen 18 und 19 Uhr am Haupteingang des Robert-Bosch-Gymnasiums bei NwT-Lehrerin Julia Katzenberger. Um Beachtung der Hygieneregeln wird gebeten.