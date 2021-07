Schwerpunkte

Köngen: Wer saniert die Feldwege?

14.07.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Gemeinderat vergibt das Jahreslos für die Straßensanierung. Außerdem ging es um die Bundestagswahl und Vergabevorschläge für Bürgerstiftung.

Die Feldwege in Köngen sind nicht alle in optimalem Zustand: hier in Richtung der Autobahnunterführung.

KÖNGEN. 122 600 Euro gibt die Gemeinde Köngen für die Sanierung der Straßen aus. Dabei wird nicht Straße für Straße oder Feldweg für Feldweg an die Baufirmen vergeben, sondern alle Maßnahmen werden in einem Jahreslos zusammengefasst. Die Vergabe konnte die Walddorfhäslacher Firma Knecht Tief- und Straßenbau für sich entscheiden. Asphaltsanierungen sind hier mit 25 000 Euro noch nicht einmal das teuerste Gewerk. Das Anpassen von Schachtdeckeln und Straßeneinläufen geht am meisten ins Geld. 50 000 Euro muss die Gemeinde dafür berappen. Klappernde Gullideckel gehören mit zu den ärgerlichsten Lärmquellen. Aber auch die Feldwegesanierung wird im Zuge des Jahresloses in Angriff genommen.