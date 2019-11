Wenn die Kunst Menschen Sprache gibt

15.11.2019, Von Sabrina Kreuzer

Elisabeth Steinke kann nicht sprechen, ihre Art der Kommunikation ist die Kunst – dafür wird sie nun ausgezeichnet

Als eine von zehn Künstlern wurde Elisabeth Steinke ausgewählt: Ihre Werke werden zusammen mit Texten, die in einer inklusiven Schreibwerkstatt entstehen, in einem Buch veröffentlicht. Das Projekt „Heraus mit den Sprachen“ soll Menschen eine Stimme geben, die sich nicht mit Worten ausdrücken können.

Ellis Sprache ist die Kunst: Wenn sie an ihren Bildern arbeitet, kommt sie aus sich heraus. Foto: skr

OBERBOIHINGEN. Mit großen Augen sitzt Elisabeth Steinke, die alle nur liebevoll „Elli“ nennen, an dem großen Tisch in ihrer Wohngruppe in der Behinderten-Förderung Linsenhofen (BFL) in Oberboihingen. Vor ihr steht Carla Mausch und überreicht ihr einen Strauß Blumen sowie eine Karte, auf der eines von ihren Bildern zu sehen ist. „Herzlichen Glückwunsch! Du bist bei dem Wettbewerb ,Heraus mit den Sprachen‘ als eine von zehn Künstlern ausgezeichnet worden. Ich bin stolz auf dich“, liest Mausch laut aus dieser Karte vor. Wie stolz Elli Steinke auf sich selbst ist, ist klar zu sehen: Sie strahlt über das ganze Gesicht.